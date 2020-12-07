أمين شرطة يحرر محضرا ضد نقيب المحامين
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:43 ص
هبة عبد الحفيظ
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حرر أمين الشرطة الذي تلقى بلاغ نقيب المحامين، والمتضمن منعه من دخول مقر اتحاد المحامين العرب، بتحرير محضر ضده، لقيامه بالتجاوز في شخصه خلال أحد البرامج التلفزيونية.
وكان نقيب المحامين، تقدم ببلاغ لشرطة النجدة بتعرضه لمشكلات أمام مقر اتحاد المحامين العرب، وبالانتقال طلب من قوة الشرطة اقتحام مقر الاتحاد بالقوة وتمكينه من الدخول، حيث تم إفهامه بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لإعمال شئونها في هذا الشأن إلا أنه رفض اتخاذ أي إجراء قانوني.
أعقب ذلك قيام المتواجدين بمقر الاتحاد بالسماح له بالدخول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه للعرض على النيابة.
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