شقيق "مسن أوسيم" يكشف سر توزيعه المال من البلكونة

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كشف عصام صدومة، شقيق المهندس صبري الذي يلقي أمواله من البلكونة بأوسيم، تفاصيل الموقف، مشيرا أن هذه المرة ليست الأولى التي يلقي أمواله فيها من البلكونة بل الثالثة.



وأشار "صدومة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية " المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن شقيقه يبلغ 65 عاما، ويشعر أن نهايته اقتربت، وهذه الأموال مال زكاة، مضيفا أن شقيقه كان يقف أمام منزله ويوزع النقود، ولكن الناس اجتمعت عليه، فصعد لمنزله وألقى المال من البلكونة.



وأعرب عن رفضه لتصرفات شقيقه، قائلا: "أنا مستاء من تصرفاته بس هو حر.. اتصلت عليه وقولتله مينفعش كده، قالي أنا الكبير ولا أنت"، لافتا إلى أنه كان يلقي نقودا من فئة الـ 100 و200 جنيه.

