حقيقة منع رجائي عطية من دخول مقر اتحاد المحامين العرب (فيديو)

قال عبد الجواد أحمد، عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، إن نقيب المحامين هو رئيس شرفي لاتحاد المحامين العرب.





وتابع عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم سحب الثقة من ناصر الكريوين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، بعدما وافقت الجمعية العمومية على ذلك.





وأكد أنه لم يتم منع رجائي عطية، نقيب المحامين، من دخول مقر الاتحاد، ولا يملك أحد منعه في أوقات العمل الرسمية من الأحد وحتى الخميس، مبديا تعجبه من دخول نقيب المحامين لمقر الاتحاد أمس السبت.





وأضاف عبد الجواد أحمد، عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، أنه لا ولاية لنقيب المحامين على اتحاد المحامين العرب.





وأردف: "لن يتم نقل مقر اتحاد المحامين العرب من القاهرة، مشيرا إلى أن مصر دولة المقر طوال العمر".





وأوضح أن النقيب رجائي عطية استدعى الشرطة، لكن لم تتدخل لأن ماحدث شأن داخلي، معبرا عن استغرابه من موقف رجائي عطية.





وأفاد مصدر أمني، أن الخلاف بين رجائي عطية واتحاد المحامين العرب محل محاضر بين الطرفين.



