الزمالك يكثف محاولاته الأخيرة لضم لاعب بيراميدز
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:01 م
محمد الدمتناوي
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يكثف مسؤولو نادي الزمالك مفاوضاتهم مع نادي بيراميدز، من أجل التعاقد مع عبد الله بكرى مدافع الفريق خلال الفترة المقبلة.
ويسعى الزمالك للتعاقد مع عبد الله بكري، قبل إغلاق فترة القيد، في الساعات المقبلة.
وحصل الزمالك على توقيع رغبة من عبد الله بكري، على الانتقال إلى الفريق بداية الموسم الجديد، ويتبقى المفاوضات مع نادي بيراميدز.
ويتبقي لعبد الله بكري موسم واحد فقط مع بيراميدز ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، كما أنه ينضم للنادي الذي وقع له في الصيف المقبل دون مقابل.
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