"اللي مالوش كبير".. عمل فني لعمرو محمود ياسين يجمع ياسمين عبد العزيز بزوجها لأول مرة

Advertisements

أعلن الفنان عمرو محمود ياسين عن مشاركته في عمل فني جديد وذلك من خلال منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



ومن المقرر أن يعرض هذا العمل في شهر رمضان لعام 2021 حيث كتب "ياسين" قائلا: "اللي مالوش كبير رمضان 2021 إن شاء الله".



ويشارك في مسلسل "اللي مالوش كبير" الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي زوجها في أول عمل فني يجمعهم معا ويقوم صناع العمل الآن بإختيار الفنانين للمشاركة في هذا العمل.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل " ونحب تاني ليه".