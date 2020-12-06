مانشستر يونايتد يخطط للحفاظ على نجمه

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 05:31 م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي تجهز مفاجأة لنجم الفريق البرتغالي برونو فيرنانديز في العام المقبل.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن إدارة مانشستر يونايتد تخطط لمضاعفة راتب فيرنانديز عقب الآداء الرائع الذي قدمه النجم البرتغالي منذ انضمامه إلى قلعة الأولد ترافورد في يناير الماضي.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن برونو يقدم آداء رائعًا مع الشياطين الحمر وصنع النجم البرتغالي 35 فرصة في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن فيرنانديز يحصل حاليًا على 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا وسيحصل في العقد الجديد على 200 ألف إسترليني.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد لم تبدأ المفاوضات مع فيرنانديز بشأن التجديد وتعديل العقد بشكل فوري لكنها تخطط لذلك في العام الجديد.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن فيرنانديز عقب تعديل عقده سيتقاضى راتبًا أقل من كلا من الإسباني دافيد دي خيا والفرنسيين بول بوجبا وأنتوني مارسيال بينما سيتساوى مع الأوروجوياني إدينسون كافاني والإنجليزي ماركوس راشفورد.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن فيرنانديز انتقل من سبورتنج لشبونة إلى مانشستر يونايتد مقابل 55 مليون يورو كمبلغ ثابت بالإضافة إلى مكافآت تبلغ قيمتها 25 مليون يورو.






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