نشاط رعوي مكثف ببورسعيد مع تطبيق الإجراءات الوقائية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 05:19 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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شهدت ايبارشية بورسعيد نشاطًا رعويًا مكثفًا، بمناسبة العيد ال ٤٤ لتأسيس الإيبارشية، بسيامة أول أسقف لها الأنبا تادرس.

تضمن اليوم إلى جانب اجتماع مجمع الكهنة لقاءات مع زوجات الكهنة ومكرسات الإيبارشية، وبدأت الفعاليات بالقداس الإلهي الذي أقيم بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل (الكاتدرال)،

واستقبل الأنبا تادرس مطران الإيبارشية، الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، الذي ألقى محاضرة للآباء الكهنة أعقبها محاضرتين أخريين، لزوجات الكهنة والمكرسات. واختتمت الفعاليات باجتماع لنيافته أيضًا من كهنة وخدام مرحلة الشباب.

وجرت كافة الفعاليات مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية الاحترازية.

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