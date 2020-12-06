رسالة من نيمار لنجم باريس سان جيرمان

حرص الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على توجيه رسالة إلى كيليان مبابي عقب وصوله للهدف رقم 100 مع البي اس جي.





وكان مبابي وصل إلى الهدف رقم 100 مع باريس سان جيرمان، بعد فوز الفريق الباريسي أمس السبت على مونبيلييه بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليج 1".





وأعاد نيمار، نشر صورة عبر خاصية "الستوري" بحسابه الشخصي في "إنستغرام"، تظهر احتفال مبابي بتسجيل 100 هدف مع سان جيرمان، وكتب عليها: "تهانينا لك يا أخي.. استمر في المضي للأمام".





الجدير بالذكر، أن مبابي انتقل من موناكو إلى سان جيرمان في صيف 2017 على سبيل الإعارة، قبل انتقاله نهائيا إلى الفريق الباريسي عام 2018.



