



(من هنا) اكشف عن اسمك في منحة الـ 500 جنية.. الموعد النهائي لصرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة ديسمبر 2020





موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة ديسمبر 2020، هو الشغل الشاغل لأكثر من 6 مليون مواطن ومواطنة، قد سجلو بياناتهم في صرف منحة الـ 500 حنية للعمالة اليومية في جميع المحافظات، وهذا ما سوف نلقي عليه الضوء بالتفصيل في هذا التقرير.





موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة ديسمبر 2020

كان من المقرر أن يتم صرف الدفعة الرابعة للعمالة الغير منتظمة في شهر نوفمبر الماضي، طبقاً لتصريحات العديد من المسئولين من الحكومة، ولكن زيادة عدد المسجلين في صرف منحة العمالة الغير منتظمة أدي إلي زيادة وقت تدقيق بياناتهم مما تسبب في تأخر صرف العمالة اليومية، وأكدت أغلب المصادر أنه سيتم البدء في صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2020 لشهر ديسمبر خلال الأسبوع القادم.





متى يتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة؟

ويمكنك التأكد من وجود اسمك ضمن أسماء الفائزين في صرف منحة العمالة الغير منتظمة من خلال الخطوات التالية:





- قم بالدخول إلي موقع وزارة القوي العاملة.

- سجل رقمك القومي المكون من 14 رقم.

- انقر على استعلم.

- كما سيتم إرسال رسائل نصية للمستفيدين من منحة الـ 500 جنية من رقم 2030 على هواتفهم المحمولة.





منحة العمالة الغير منتظمة 2020

أعلنت الحكومة المصرية صرف منحة الـ 500 جنية للعمالة اليومية المتضررة من انتشار وباء كوفيد 19 لمدة ثلاث أشهر جديدة، وهم شهر ديسمبر ويناير وفبراير، وسيتم الصرف لأكثر من 2.5 مليون مواطن في جميع المحافظات الذين تم التأكد من أحقيتهم في الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة.



