(من هنا) اكشف عن اسمك في منحة الـ 500 جنية.. الموعد النهائي لصرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة ديسمبر 2020

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:35 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
Advertisements

(من هنا) اكشف عن اسمك في منحة الـ 500 جنية.. الموعد النهائي لصرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة ديسمبر 2020

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة ديسمبر 2020، هو الشغل الشاغل لأكثر من 6 مليون مواطن ومواطنة، قد سجلو بياناتهم في صرف منحة الـ 500 حنية للعمالة اليومية في جميع المحافظات، وهذا ما سوف نلقي عليه الضوء بالتفصيل في هذا التقرير.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة ديسمبر 2020
كان من المقرر أن يتم صرف الدفعة الرابعة للعمالة الغير منتظمة في شهر نوفمبر الماضي، طبقاً لتصريحات العديد من المسئولين من الحكومة، ولكن زيادة عدد المسجلين في صرف منحة العمالة الغير منتظمة أدي إلي زيادة وقت تدقيق بياناتهم مما تسبب في تأخر صرف العمالة اليومية، وأكدت أغلب المصادر أنه سيتم البدء في صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2020 لشهر ديسمبر خلال الأسبوع القادم.

متى يتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة؟
ويمكنك التأكد من وجود اسمك ضمن أسماء الفائزين في صرف منحة العمالة الغير منتظمة من خلال الخطوات التالية:

- قم بالدخول إلي موقع وزارة القوي العاملة.
- سجل رقمك القومي المكون من 14 رقم.
- انقر على استعلم.
- كما سيتم إرسال رسائل نصية للمستفيدين من منحة الـ 500 جنية من رقم 2030 على هواتفهم المحمولة.

منحة العمالة الغير منتظمة 2020 
أعلنت الحكومة المصرية صرف منحة الـ 500 جنية للعمالة اليومية المتضررة من انتشار وباء كوفيد 19 لمدة ثلاث أشهر جديدة، وهم شهر ديسمبر ويناير وفبراير، وسيتم الصرف لأكثر من 2.5 مليون مواطن في جميع المحافظات الذين تم التأكد من أحقيتهم في الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة.

(من هنا) اكشف عن اسمك في منحة الـ 500 جنية.. الموعد النهائي لصرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة ديسمبر 2020

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة القوى العاملة منحة العمالة الغير منتظمة 2020 صرف منحة العمالة العمالة غير المنتظمه

أخبار تهمك

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتراجع عن ضم أمير عادل بناء على طلب باتشيكو

منذ 34 دقيقة

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

منذ حوالي 10 ساعة

بوكيتينو يحسم مصيره من عرض ريال مدريد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 23 ساعة

مواعيد مباريات الزمالك للموسم الجديد 2020-2021

منذ ساعة و 9 دقيقة

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال اوروبا

منذ ساعة و 7 دقيقة

مواعيد أول 7 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز للموسم 2020-2021

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يفاوض الموهوب الصغير

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

موعد صرف العمالة غير المنتظمة 500 جنيه من الرئيس السيسي الدفعة الرابعة بالرقم القومي على موقع وزارة القوي العاملة

(تابع هنا) موعد صرف منحة 500 جنيه العمالة غير منتظمة الدفعة الرابعة بالرقم القومي و الاستعلام عبر موقع وزارة القوى العاملة

النداء الأخير.. نصائح مهمة للحصول على منحة الـ ٥٠٠ جنيه

الاستعلام عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة موقع وزارة القوى العاملة

موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة الـ500 جنيه للعمالة الغير منتظمة | موقع القوى العاملة

حصريا.. موعد استحقاق الدفعة الرابعة من منحه العمالة الغير منتظمه لشهر نوفمبر 2020 (وزارة القوى العاملة)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

الزمالك يتراجع عن ضم أمير عادل بناء على طلب باتشيكو

04:34 م

عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال اوروبا

04:01 م

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

12:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر