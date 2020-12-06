"خالد يسن" قائماً بأعمال أمين عام جامعة بني سويف

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أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الاحد، قرارًا بتعيين خالد يسن قائمًا بأعمال أمين عام الجامعة، لحين تعيين أمين عام.



فيما وجه رئيس الجامعة الشكر للدكتورة "سهام أديب" أمين عام الجامعة السابق على الجهد المبذول أثناء فترة توليها، تقديرا لجهودها وعطائها خلال سنوات العمل بالجامعة، ومشاركتها الفعالة في العمل على خدمة الجامعة وتطويرها.



جدير بالذكر، شغل "خالد يسن" العديد من المناصب الإدارية بالجامعة، منها مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات، ومدير مكتب أمين عام الجامعة، ومدير مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار، ومدير إدارة المجالس، كما عمل مديرًا لمكتب رئيس الجامعة السابق والمدير المالي والإداري لمستشفى الجامعة.

