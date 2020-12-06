أحدث استعدادات الجولة الأخيرة من انتخابات النواب

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ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق عملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب داخل مصر، في 13 محافظة، حيث تجرى الاستعدادات على قدم وساق لتأمينها.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أحدث استعدادات الجولة الأخيرة من انتخابات مجلس النواب.



الإجراءات الاحترازية

في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، شدد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس، مع انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في الداخل غدًا.



وكلف الجهات المعنية بتعقيم اللجان قبل وبعد انتهاء التصويت خلال يومي الاقتراع وألزمت جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء كمامة ووفرت الهيئة الكمامات للمواطنين الذين لا يحملونها أمام مراكز الاقتراع حتى يتمكنوا من المشاركة والتصويت في الانتخابات، كما كلفت الهيئة منسقًا للطوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي منعا لنقل العدوى.



تأمين الداخلية

بينما أنهت أجهزة وزارة الداخلية إستعدادتها الأمنية اللازمة، حيث ارتكزت الخطط الأمنية التي انتهت من إعدادها أجهزة الوزارة لتأمين انتخابات مجلس النواب، في أحد محاورها على توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم.



وتنطلق غدًا الاثنين، عملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب داخل مصر على مدار يومين، في 13 محافظة هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك لإكمال عقد الفائزين في انتخابات مجلس النواب.



وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.



يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لـ 568 مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.



يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.



وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.



ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.



يتعين تضمين كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.