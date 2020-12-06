إيمان كمال
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إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائى الـ42 دورة «الأمل»

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:27 م
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(الأمل) هو شعار الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائى الذى بدأ فعالياته فى الثالث من ديسمبر ويستمر حتى اليوم العاشر، وبين تخوف من إلغاء الدورة أو استمرارها عاش القائمون على المهرجان أشهر من القلق بسبب الوضع العام الذى يمر به العالم بسبب (كورونا)، لكن فى النهاية.. لم ينقطع الأمل، ولا الدأب والعمل على المهرجان لنصبح على موعد مع مجموعة كبيرة من الأفلام المميزة، والمشاركة المصرية القوية لأول مرة منذ سنوات طويلة بالعديد من الأفلام، أو الحلقات النقاشية المهمة، والندوات وغيرها من الفعاليات المختلفة.

الرهان بدأ بمهرجان الجونة السينمائى الذى انطلق فى أكتوبر الماضى ليعيدنا للحياة السينمائية بعد ركود دام لأشهر طويلة، والإسكندرية السينمائى لدول حوض البحر الأبيض المتوسط فى نوفمبر، وتستمر حالة الانتعاشة مع القاهرة السينمائى لننتصر للحياة والسينما.

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