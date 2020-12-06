الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:06 م
أمير الكويت
أمير الكويت
وكالات
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أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأحد، بأن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمرًا أميريًا بقبول استقالة رئيس الوزراء صباح الخالد الحمد الصباح.

 

ونشر الديوان الأميري، بيانًا جاء فيه إنه بعد الإطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2019م بتعيين رئيس مجلس الوزراء وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له وعلى كتاب الاستقالة المرفوع من الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس الوزراء، تم الموافقة على قبول استقالة الشيخ صباح رئيس مجلس الوزراء والحكومة.

 

وأشار الديوان الأميري، إلى أن الوزراء سيستمرون في تصريف الأعمال العاجلة لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

 

 وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أدى اليمين الدستورية أميرًا للكويت، أمام مجلس الأمة الكويتي، خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

 

وتعهد أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال كلمة أمام مجلس الأمة الكويتي عقب أدائه اليمين الدستورية، بالعمل من أجل رخاء واستقرار وأمن البلاد.

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الكويت الحكومة الكويتية استقالة الحكومة الكويتية أمير البلاد

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