قريبًا.. ملكة بريطانيا وزوجها سيتطعمان ضد كورونا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأحد، أن الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب سيتلقيان قريبا اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وأكدت مصادر رفيعة المستوى، أن الملكة إليزابيث (94 عاما) والأمير فيليب (99 عاما) من المتوقع أن يتم تطعيمهما في غضون عدة أسابيع، تلبية لنصيحة أطبائهما.

 

وقالت الصحيفة، إن الملكة وزوجها لن يتمتعا بأي أفضلية بل "سينتظران على الخط" ضمن الموجة الأولى من حملة تطعيم المواطنين فوق سن 80 ومقيمي دور المسنين.

 

وبحسب روسيا اليوم، من المتوقع أن يعلن الزوجان عقب تلقي اللقاح عن تطعيمهما، لتشجيع المزيد من المواطنين على الحذو حذوهما.

 

وأصبحت بريطانيا مؤخرا أول دولة اعتمدت لقاح ""فايزر" و"بيونتيك" ضد الفيروس التاجي.

 

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