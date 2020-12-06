شروط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي

ننشر لكم في السطور التالية شروط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، إلى جانب طريقة الاستعلام عنه، عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي عن طريق الرقم القومي لمعرفة جميع البيانات الخاصة بالمعاش.





وعبر رابط وزارة التضامن الاجتماعي يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى ومعرفة معلومات التسجيل، وتعتبر هذه الخدمة مقدمه إلى عدد كبير من المواطنين للمساعدة على أعباء الحياة، ويصل عددهم إلى 13 مليون مواطن من محافظات مختلفة.





وعن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة إليكم الخطوات التالية التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي بشكل صحيح، وهي كالتالي:





- يجب تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص لوزارة التضامن الاجتماعي (اضغط هنا).

- في الصفحة الرئيسية يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن.

- بعد ذلك يتم اختيار خدمة معاش تكافل وكرامة من الخدمات المتوفرة على البوابة الإلكترونية.

- الضغط على أيقونة الاستعلام.

- أخيرا يتم الانتقال إلى صفحة البيانات الخاصة بالمواطن، وذلك للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.





شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- يجب على كل مواطن يتقدم للحصول على المعاش أن لا يقل عمره عن 35 عام.

- لا يجب أن يزيد الدخل الشهري للمواطن عن 400 جنيه من القطاع الخاص أو الحكومي.

- أن يوجد المواطن داخل مصر أثناء صرف المعاش.

- ألا كون تم تسجيله في هيئه التأمينات الاجتماعية.





شروط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي