التفاصيل الكاملة حول منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة عبر موقع وزارة القوي العاملة





أعلنت اللجنة المسئولة عن مساندة ودعم فئة العمالة غير المنتظمة عن بدء صرف المرحلة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة اعتباراً من اليوم الأحد ولمدة 10 أيام متواصلة.

من جهته، طالب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كافة المستحقين من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بعدم التوجه إلى منافذ الصرف، إلا بعد التأكد من تلقي رسالة نصية على التليفون المحمول الخاص بالمتقدم تتضمن التوجه لصرف منحة العمالة غير المنتظمة في وقت محدد ومن منفذ صرف معين.





وعن الاستعلام عن أسماء المستفيدين والمستحقين للدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة، اتبعوا هذه الخطوات:

- الدخول على الموقع الخاص على الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة. - دخول البيانات التى تطلبها منه الصفخة، مثل الإسم والرقم القومي. - اختيار منحة العمالة الغير منتظمة من بين الخيارات، ومنه الضغط على زر استعلام. - لتظهر له صفحة تبين عما إذا كان من المستحقين من تقدمه، وتوضح كافة البيانات التى يرغب فيها





وأصدرت وزارة القوى العاملة، بيانا، حذرت فيه من بعض أساليب النصب ومن الأخبار المغلوطة على الصفحات الوهمية بخصوص صرف منحة العمالة غير المنتظمة.

وقامت وزارة القوي العاملة بإعلان نهاية الأسبوع الحالي موعدا لإعلان أسماء المقبولين في الدفعة الرابعة من منحة العماله غير المنتظمة.

وأوضحت الوزارة أن التأخر في الإعلان الأسماء يرجع إلي الإنتظار لإنتهاء حصول المواطنين علي المعاشات، وسيتم الحصول علي المنحة من خلال البطاقة الإئتمانية الخاصة بكل شخص.



