إيران تعلن وفاة قائد كبير في الحرس الثوري بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، وفاة قائد عسكري كبير في الحرس الثوري إثر إصابته بفيروس كورونا مؤخرا، وفقًا لوكالة "فارس".

وكان اللواء عبد الرسول أستوار محمود آبادي، يعاني من أعراض في الرئة نتيجة تعرضه لهجوم بسلاح كيميائي في الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988)، توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

بحسب الوكالة الإيرانية، عمل محمود آبادي عمل "كتفا إلى كتف" مع قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس، ومساعده حسين همداني (قتل في مدينة حلب عام 2015) في محاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

وقد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 13881 إصابة جديدة بفيروس كورونا كمعدل قياسي بالاصابات اليومية، و 382 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان وزارة الصحة، "بلغ عدد الإصابات في البلاد 13881 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 975951، منهم 5840 شخصا في وضع حرج، ووفاة 382 شخصا آخر، ليبلغ إجمالي عدد المتوفین في إیران 48 ألفا و628 شخصا".

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ 677 ألفا و963 شخصا لغایة الآن.

کما ذكر البيان أن ستة ملايين و168 الفا و 637 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس كورونا في انحاء البلاد حتی الآن.