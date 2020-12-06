خسارة جميع المرشحات الـ 28 في الانتخابات البرلمانية الكويتية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:35 ص
مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، بخسارة جميع المرشحات الـ 28 في الانتخابات البرلمانية الكويتية.

 

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، بأن محطات الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين، لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة، بأول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد.

 

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن التصويت بدأ في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (5:00 ت. غ)، وسيستمر حتى الثامنة مساء.

 

وسيدلي الناخبون، بأصواتهم في الدوائر الانتخابية الخمس في البلاد، في ظل إجراءات احترازية مشددة بسبب حائجة كورونا.

 

ويتنافس 326 مرشحا من بينهم 29 امرأة في الانتخابات، للفوز بمقاعد البرلمان المكون من 50 عضوا.

 

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