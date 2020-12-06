تعاطت جرعة مخدرات كبيرة.. الأمن يكشف حقيقة العثور على فتاة مختطفة بالبحيرة

رصدت المتابعة الأمنية ما تم نشره بإحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن صورة لإحدى الفتيات، مصحوبة بتعليق مفاده العثور على طفلة مختطفة، ومخدرة بجوار أحد الكباري بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة ونقلها للمستشفى.





على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبالفحص، تبين وجود فتاة تبلغ من العمر 22 سنة، لها معلومات جنائية، وأصل إقامتها بمركز شرطة شبراخيت، ومقيمة حاليًا بمركز شرطة الدلنجات بالبحيرة.





وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، واشتباه تناولها للمواد المخدرة، وبسؤالها قررت بسقوطها بمحل العثور عليها، وشعورها بحالة إعياء شديدة أدت لإغمائها، وذلك نتيجة تناولها جرعة زائدة من المواد المخدرة، وأنها كانت في طريقها "مترجلة" لمحل إقامتها الحالي.



