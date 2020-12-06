ميسي يرد على عرض باريس سان جيرمان

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:55 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المقبل.
وألمح موقع Le 10 Sport الفرنسي أنه تردد في الساعات القليلة الماضية أنباءً تفيد برغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع ميسي وذلك بعد تصريحات نجمه البرازيلي نيمار التي تمنى فيها اللعب إلى جوار البرغوث الأرجنتيني مرة أخرى.
وأشار الموقع الفرنسي إلى أن عقد ميسي مع برشلونة ينتعي عقب نهاية الموسم الحالي وعلى ما يبدو أنه لا ينوي الاستمرار في قلعة الكامب نو في الموسم المقبل خاصة بعد محاولاته للرحيل في الصيف الماضي.
وأكد الموقع الفرنسي أنه هناك مفاوضات بالفعل بين إدارة باريس سان جيرمان وليونيل ميسي من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل.
وأفاد الموقع الفرنسي بأنه هناك ترحيب من جانب الأسطورة 
 الأرجنتيني من أجل الانتقال إلى حديقة الأمراء في الصيف المقبل.
وأوضح الموقع الفرنسي أن نيمار لم يكن ليصرح برغبته في اللعب بجوار ميسي مرة أخرى إلا بعد أن علم بموافقة البرغوث الأرجنتيني على الانتقال لباريس سان جيرمان.

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