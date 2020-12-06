مروان محسن: التتويج بالثلاثية إنجاز جديد يحسب لهذا الجيل





أعرب مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بتتويج الفريق ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على الطلائع بركلات الترجيح.





أضاف: «بالطبع سعداء بتحقيق بطولة جديدة تضاف إلى سجلات بطولات النادي الأهلي».





وأوضح أن تحقيق البطولة الثانية في أسبوع واحد فقط بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا وقبلها حصد مسابقة الدوري للمرة الـ42 في تاريخ النادي، أمر يحسب لهذا الجيل من اللاعبين.





وقال مروان محسن إن الأهداف «رزق وتوفيق من عند ربنا»، وإنه يجتهد في الملعب ويساعد مع زملائه نحو هدف واحد لا غنى عنه، وهو الفوز من أجل التتويج بالبطولات.



