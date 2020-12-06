عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
ماريان ناجى
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أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قبل قليل، بيانا رسميا، نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث نص البيان على الآتي: 

"في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجنبًا للتجمعات، حمايةً لأبنائنا وللمجتمع، وبعد تزايد أعداد الإصابات والمنتقلين من الأحباء الآباء الكهنة والشعب، تقرر العمل بما يلي بكنائس القاهرة والإسكندرية اعتبارًا من يوم الاثنين ٧ ديسمبر ٢٠٢٠ ولمدة شهر: 

١- تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة الخدمية.
٢- تعليق خدمة القداسات تمامًا، ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة.
٣- تعليق سهرات شهر كيهك تمامًا، والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهراتٍ المسجلة التي ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية.
٤- إقامة صلوات الجنازات بكاهن واحد وشماس واحد فقط؛ إلى جانب أسرة المنتقل، ويفضل أن يكون ذلك في كنائس المدافن.
٥- إيقاف صلوات الثالث، وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.
٦- يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني.
٧- يسمح بإتمام سري المعمودية والميرون بحضور أسرة المعمد فقط (٤ أفراد).
٨- تستمر الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بنسبة حضور ٢٥ ٪.
٩- يلتزم الآباء الكهنة والشمامسة وجميع أفرد الشعب باتباع وتطبيق التعليمات الاحترازية بكل دقة.

أما بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية، فإن المطران أو الأسقف الموجود بها يأخذ القرار المناسب كل في إيبارشيته، بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحي بالإيبارشية.

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