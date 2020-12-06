عاجل.. "الصحة': تسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و18 حالة وفاة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:23 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103324 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 431 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 118014 حالة من ضمنهم 103324 حالة تم شفاؤها، و6750 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا بيان الصحة بوابة الفجر الفجر إصابات كورونا إصابات فيروس كورونا

أخبار تهمك

تعرف على تشكيل الزمالك بعد التعاقد مع المثلوثي ورونالدينيو

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يرد على عرض باريس سان جيرمان

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يتراجع عن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعتين

الخطيب يُفاجيء لاعبي الأهلي بعد التتويج بكأس مصر

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يكشف حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ أقل من نصف ساعة

الثلاثية تحققت.. الأهلي يتوج بطلا لكأس مصر للمرة 37 في تاريخه بالفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

زلزال بغرفة ملابس الأهلي بعد التتويج بكأس مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بكأس مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يعادل رقم برشلونة وبايرن ميونخ التاريخي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة': تسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و18 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

الصحة: تسجيل 167 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 وفاة

"الصحة": تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و20 حالة وفاة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:23 ص

عاجل.. "الصحة': تسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و18 حالة وفاة

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

12:34 ص

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

06:23 م

الثلاثية تحققت.. الأهلي يتوج بطلا لكأس مصر للمرة 37 في تاريخه بالفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح

10:53 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بكأس مصر

11:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم