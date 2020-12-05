زلزال بغرفة ملابس الأهلي بعد التتويج بكأس مصر

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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سادت حالة من الفرحة الجنونية داخل غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب نهاية مباراة طلائع الجيش، بكأس مصر.

وقام اللاعبين بمداعبة بيتسو موسيماني المدير الفني، مع ارتفاع الأغاني، ووصلة رقص من محمود عبد المنعم كهربا، بعد التتويج باللقب.

كما حرص اللاعبين على التواصل مع وليد سليمان نجم الفريق وأليو ديانج لاعب الوسط، من أجل مشاركتهم الفرحة، حيث يغيب الثنائي بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحقيق بطولة كأس مصر للمرة السابعة والثلاثين في تاريخه، بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية، في نهائي المسابقة.

وتعد بطولة كأس مصر، هو اللقب الثالث للفريق الأحمر هذا الموسم، بعدما حقق لقب بطولة الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

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