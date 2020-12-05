الخطيب يُفاجيء لاعبي الأهلي بعد التتويج بكأس مصر

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على صرف مكافآت استثنائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب التتويج بمسابقة كأس مصر.





واتفق بيبو مع اللجنة المالية للنادي، على صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه لكل لاعب، عقب التتويج بالمسابقة وتكليلًا لجهودهم طوال الموسم.





واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحقيق بطولة كأس مصر للمرة السابعة والثلاثين في تاريخه، بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية، في نهائي المسابقة.





وتعد بطولة كأس مصر، هو اللقب الثالث للفريق الأحمر هذا الموسم، بعدما حقق لقب بطولة الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.



