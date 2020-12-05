اللقب 37 .. الأهلي يعزز صدارته لقائمة الأندية الأكثر تتويجاً بكأس مصر

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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توج فريق الأهلي بلقب بطولة كأس مصر للمرة 37 في تاريخه، بعد فوزه على طلائع الجيش بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، في المباراة النهائية للبطولة المحلية والتي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد برج العرب.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، سجل هدف الأهلي محمود كهربا بالدقيقة 65، وتعادل ناصر منسي للجيش بالدقيقة 92، وحسم المارد الأحمر لقب البطولة المحلية بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

وعزز النادي الأهلي صدارته لقائمة أكثر الأندية تحقيقاً للقب بطولة كأس مصر في التاريخ برصيد 37 لقبًا، ويعد الزمالك أقرب ملاحقيه ويمتلك 27 لقبًا في البطولة.

وإليكم قائمة الأندية المتوجة بلقب بطولة كأس مصر عبر التاريخ:-

الأهلي 36 لقبا
الزمالك 27 لقبا
الترسانة 6 ألقاب
الاتحاد السكندري 6 ألقاب
المقاولون العرب 3 ألقاب
الإسماعيلي لقبين
الأوليمبي لقبين
حرس الحدود لقبين
انبي لقبين
المصري لقب وحيد
الترام لقب وحيد
القناة لقب وحيد.

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