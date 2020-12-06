سارة الطباخ تلفت الأنظار بالاسود في عرض "عمار"

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:08 ص
بوابة الفجر
يارا احمد تصوير مصطفي الديب
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لفتت المنتجة سارة الطباخ،  الأنظار علي حضورها العرض الخاص لفيلم "عمار" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

وخطفت الطباخ أنظار المصورين والجمهور بفستانها أسود أنيق.

الفيلم المصري "عمار" إخراج محمود كمال، وذلك في عرضه العالمي الأول، ضمن عروض قسم مننتصف الليل.

الفيلم من تأليف أحمد الدهان، وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي، وتدور أحداثه حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، ولكن سرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهما الثلاثة بمسكنهم الجديد حيث يتحول إلى عالم مرعب.

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