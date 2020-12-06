أول تعليق من محمد حفظي على عدم تكريم محمود ياسين بمهرجان القاهرة السينمائي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:07 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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علق المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على عدم تكريم الراحل محمود ياسين، بالمهرجان بعد رحيلة.


وقال خلال تصريحات صحفية إنه لم يقصد تجاهله، مشيراً أن المهرجان قرر عدم إقامة تكريم لأي فنان راحل مثل ما يحدث في مهرجان الجونة السينمائي، بحيث لا نكرر ما يفعله الأخير.



وأضاف حفظي، «المهرجان لم ينته حتى الآن.. وعدم تكريم محمود ياسين في الافتتاح لا يعني عدم تكريمه في المهرجان»، مؤكدا أن المهرجان ليس الافتتاح فقط،



وأشار "أنا لا أملك إجابة عن هذا الأمر.. وإن كان قد سبق في دورات سابقة، وفي عهد إدارات أخرى أن أهدت إدارة المهرجان دورتها لأسماء نجوم كبيرة رحلوا في نفس العام».

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