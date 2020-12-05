وزير قطاع الاعمال العام يشهد مزادا للقطن في مدينة الزقازيق

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:26 م
جانب من المزاد
جانب من المزاد
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خلال زيارته لمحافظة الشرقية، شهد   هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إجراء مزاد للقطن بمركز تجميع أبو الأخضر بمدينة الزقازيق ضمن منظومة تجارة القطن الجديدة.

 

وتم إجراء المزاد على كمية 2219 قنطارا، وتمت ترسيته على شركة ابو مضاوي بسعر 2500 جنيه للقنطار الواحد ، وذلك بخلاف فروق الرتب ومعدل التصافي.

 

وأجرى سيادته حوارا امتد لأكثر من نصف ساعة مع عدد من منتجي الأقطان و5 شركات لتجارة القطن حضرت المزاد، حيث أوضح الجهود المبذولة لاستعادة مكانة وسمعة القطن المصري عالميا سواء في تطوير منظومة التداول والتجارة او من خلال تحديث محالج القطن، الأمر الذي يسهم في تحسن جودة ونظافة القطن المصري وزيادة أسعاره.

 

وفي هذا الصدد، أشار السيد الوزير إلى العمل على تصدير القطن المصري بقيمة مضافة في صورة منتجات، وإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج وتطوير الشركات التابعة مع تحسين أساليب التسويق من خلال إدارة مركزية بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لزيادة الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة.


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وزير قطاع الأعمال وزارة قطاع الاعمال منظومة القطن

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