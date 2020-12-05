مول مصر يلزم أصحاب المحلات بسداد الإيجارات كاملة رغم أزمة" كورونا"

اشتكي عدد كبير من المستأجرين للوحدات التجارية بمول مصر، أحد أكبر مراكز التسوق، من عدم مراعاة إدارته الآثار السلبية لتداعيات أزمة فيروس كورونا على أصحاب التى أدت لانخفاض إرادتهم.

وقالت أحد شركات الاثاث التى تمتلك أحد المحلات التجارية بمول مصر، إن في ظل الوباء العالمي والذي أثر سلبا على النشاط الاقتصادي، قامت إدارة مول مصر بفرض القيمة الإيجارية على الشركات المصرية ليعظم خسائرها بينما خفض الايجار للشركات الأجنبية.

وتسببت أزمة كورونا في انخفاض اعداد المتسوقين بالمولات التجارية، وهو ما أثر سلبا على أرباح الوحدات التجارية بها.