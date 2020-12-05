رئيس لجنة مجابهة كورونا يكشف آخر تطورات الوباء بجنوب اليمن

كشف الدكتور سالم الشبحي رئيس الصحة بالانتقالي الجنوبي ورئيس لجنة مجابهة فيروس كورونا بأنهم في قيادة لجنة الصحة بالإنتقالي والشعب الجنوبي واجهوا موجة فيروس كورونا في ظرف صعب وذلك بسبب تدهور الوضع الصحي في جنوب اليمن، والذي تم تدميره منذ 30عاما.









وقال الشبحي في تصريحات خاصة لـ"الفجر" لم توجد للأسف الشديد مستشفيات للحميات والوبائيات وقاموا بافتتاح محجرين للكورونا وتطوع فيها الأطباء والتمريض وكل الخيرين الذين واجهو وجابهوا الوباء وللأسف الشديد فقدوا الكثير من زملائهم ومن المرضى ، وطالبوا المنظمات الدولية بمساندتهم وهناك من ساندوا في مجابهة الموجة الاولى ثم توقفوا.





وطالب الجميع بمساندتهم حاليا في الاستعدادت للموجة الثانية مؤكداً بأن الطواقم المحلية من الاطباء والتمريض وكل من عمل في الموجة الأولى مستعدين لتقديم واجبهم في هذا الجانب, وتم افتتاح مركز للحميات تحت ادارة منظمة الصليب الاحمر الدولي في حرم مستشفى الجمهورية وايضا مركز للحميات في مجمع المعلا ولكن فقط للحميات البسيطة والمتوسطة اما حالات الكورونا تحال حاليا الى محجر مستشفى الجمهورية التعليمي .









وطالب المنظمات الدولية والحكومة والجميع مساعدتنا لافتتاح جميع المحاجر في كل المحافظات الجنوبية ودعم ذلك بالمستلزمات وكل الاحتياجات لذلك. نؤكد بان طواقمنا المحلية مستعدة للعمل كما عهدهم الشعب الجنوبي في احنك الظروف.







