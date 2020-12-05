بعد رحيل كاسونجو وحسن.. ثنائي جديد يقترب من الرحيل عن الزمالك

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:05 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements

استقر مسئولو نادي الزمالك على رحيل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وحسم الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قراره بشأن عمر السعيد وكريم بامبو، حيث تم الاستقرار على رحيل الثنائي خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالية.

وانتقل عمر السعيد إلى صفوف الزمالك في انتقالات صيف العام قبل الماضي 2018، قادما من وادي دجلة.

والجدير بالذكر أن الزمالك خسر لقب دوري أبطال إفريقيا قبل أيام أمام الأهلي بثنائية مقابل هدف، وبنفس النتيجة ودع بطولة كأس مصر أمام طلائع الجيش.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري ابطال افريقيا الزمالك الاهلي أخبار الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يوقع للزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

منذ ثلث ساعة

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. سامح عاشور لـ"الفجر": "السويركي" سيمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

العشري يُعلن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

تحديد مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 6 ساعات

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ ساعتين و 49 دقيقة

زيدان يقود مفاوضات ريال مدريد لضم الساحر

منذ أقل من ساعتين

"الأعلى للإعلام" يقرر إيقاف أسامة كمال أسبوعين وغرامة للمحور 100 ألف جنيه

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة إصابة نجمه بالرباط الصليبي

منذ 43 دقيقة

خاص.. تفاصيل عقد الزمالك مع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:23 م

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

تعرف على تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

08:51 م

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

07:02 م

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

03:32 م

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم