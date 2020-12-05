نجم الأهلي يوجه رسالة هامة إلى الجماهير الحمراء

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:42 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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 طمأن وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جماهير المارد الأحمر، بعدما أثبتت المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها اللاعب إستمرار إصابته بكورونا.

وقال وليد سليمان عبر حسابه الشخصي إنستجرام: "أنا طبعا بشكر كل الناس اللي كلمتني وكانت قلقانة عليا بس هو موضوع مش مستعي القلق خالص".

وأضاف: "كل الموضوع إن أنا حالتي كويسة الحمد لله وانا في المستشفى بعمل تحاليل فقط وحبيت أطمن كل الناس اللي بتحاول تكلمني واطمن الجمهور".

يذكر أن الجهاز الفني للقلعة الحمراء قد قرر عزل اللاعب في أحد المستشفيات، من أجل رعايته بشكل أفضل عقب ظهور نتيجة المسحة مباشرة ، حتى يعود سريعا للمشاركة في التدريبات مع الفريق.

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