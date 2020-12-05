تعرف علي التهم المنسوبة لرجب السويركي صاحب محلات التوحيد والنور

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قررت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول للنيابة حبس رجل الأعمال السيد رجب السويركي، مالك سلسلة محال التوحيد والنور، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة تمويل والانضمام لجماعة إرهابية.



وأوضحت مصادر مطلعة أن السويركي مثل أمام جهات التحقيق في القضايا المنسوبة إليه، وتمت مواجهته بالتحريات والأدلة التي أثبتت صحة التهم الموجهة إليه.



وسبق وأن أحالت النيابة العامة “السويركي” إلى محكمة جنح العجوزة، بتهمة إهانة علم مصر.



وفي يناير 2015 برأت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار محمد فتحي، وسكرتارية محمد عبد الحكيم، “السويركي” من تهمة إهانة علم مصر ووضعه على الأحذية المبيعة بالمحلات، وذلك في أولى جلسات المحاكمة.



وفي عام 2002 عاقبت المحكمة “السويركي” بالسجن لمدة 7 سنوات بتهم الجمع بين 5 زوجات في وقت واحد وتزويره في قسائم الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين، ثم تم تخفيف الحكم إلى 3 سنوات بعد الاستئناف عام 2003.



