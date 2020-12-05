الإسماعيلي يفوز على المقاصة وديا إستعدادا للدوري

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:24 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
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انتهت المواجهة الودية التي جمعت بين الإسماعيلي ومصر المقاصة على ملعب الاسماعيلية بفوز الإسماعيلي بثلاثية لهدفين.


يأتي ذلك اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءلت الودية في اطار البرنامج التحضيري للفرقتين استعدادا لبدء منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد.


وفي نفس السياق، مازالت ازمة حراسة المرمى مستمرة في الإسماعيلي في ظل اخفاق لجنة التعاقدات في التعاقد مع حارس مرمى حتى الآن، وهو ما تسبب في انتقادات جماهيرية بعد المستوى الهزيل الذي ظهر عليه حراس القلعة الصفراء الموسم الماضي.


وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا من نادي نجوم المستقبل بوقف قيد الإسماعيلي بعد رفض المحكمة الرياضية الطعن المقدم من الإسماعيلي على الحكم الصادر في أزمة إبراهيم حسن.


وأعلن الإسماعيلي رسمياً عن التعاقد مع كلا من الانجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي واحمد مصطفى لاعب جنت البلجيكي والتونسي فخر الدين بن يوسف ومحمد عادل قادماً من الإنتاج الحربي.

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