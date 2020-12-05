العشري يُعلن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:06 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في نهائي كأس مصر.

وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من :- 

حراسة المرمى : محمد بسام 

خط الدفاع : أحمد زولا - أحمد علاء - خالد سطوحي - علي الفيل - محمد ناصف

خط الوسط : فرانك ستيفين - مهند لاشين - أحمد سمير

خط الهجوم : عمرو جمال - عمرو مرعي.

البدلاء :

محمد شعبان  - عمرو السيسي - ناصر منسي - توني جوميز - إسلام محارب - مصطفى جمال - حسين السيد - أحمد هاني - مصطفى محمود الزناري.

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نهائي كأس مصر طارق العشري الجيش الأهلي

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