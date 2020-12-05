العشري يُعلن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في نهائي كأس مصر.





وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من :-





حراسة المرمى : محمد بسام





خط الدفاع : أحمد زولا - أحمد علاء - خالد سطوحي - علي الفيل - محمد ناصف





خط الوسط : فرانك ستيفين - مهند لاشين - أحمد سمير





خط الهجوم : عمرو جمال - عمرو مرعي.





البدلاء :





محمد شعبان - عمرو السيسي - ناصر منسي - توني جوميز - إسلام محارب - مصطفى جمال - حسين السيد - أحمد هاني - مصطفى محمود الزناري.



