الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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دخل مسؤولو الزمالك في مفاوضات مكثفة للتعاقد مع 3 لاعبين من صفوف الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية داخل مصر.

مفاوضات الزمالك لضم 3 لاعبين من بيراميدز 

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مسؤولي اللجنة المؤقتة لإدارة مهام الأبيض، دخلوا في مفاوضات قوية لضم  لضم صفقات جديدة، قبل غلق باب القيد المقرر له يوم الأحد المقبل.

وأوضح المصدر أن الزمالك كثف مفاوضاته للتعاقد مع  ثلاثي فريق بيراميدز، وهم أحمد أيمن منصور وعبدالله البكري، بالإضافة إلى علي جبر مدافع الأبيض السابق.

وتابع المصدر أن لجنة الكرة بنادي الزمالك، برئاسة أيمن يونس، تبحث التعاقد مع مدافع قوي في الميركاتو الجاري، في ظل تواجد محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود الونش.

وأتم المصدر أن الأقرب في الفترة المقبلة، هوا تعاقد الزمالك مع  عبدالله البكري، خاصة أن مجلس الأبيض السابق قد حصل توقيع الاعب لضمه إلى القلعة البيضاء.

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