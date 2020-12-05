نرمين الفقي تنتهي من تصوير مسلسل "لؤلؤ"









ومن المقرر عرض المسلسل خارج السباق الرمضاني المقبل، أي في مطلع العام الجديد، ويعد من فئة المسلسلات التي تحتوي على حلقات طويلة، وسيضم 40 حلقة، وهو أولى البطولات المطلقة للفنانة مي عمر، ويشاركها كلًا من الفنانين أحمد زاهر، ومحمد الشرنوبي، ونرمين الفقي، وسلوى عثمان.









مسلسل لؤلؤ من تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام، ومن المقرر عرضه خلال فبراير المقبل، بعد تأخر البدء في تصوير المسلسل المكون من 40 حلقة حتى موسم الشتاء بسبب كورونا.







و تؤدي الفنانة مي عمر دور مطربة تبحث عن النجومية، وتظهر في المقطع أثناء تأديتها إحدى الأغنيات من كلمات وألحان «هيثم نبيل» على خشبة المسرح بصوت يبدو مذهلًا.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى مسلسل نصيبى وقسمتك الجزء الثالث، والذى يتكون من 45 حلقة، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة.







وشارك فى البطولة هبة مجدى وهانى عادل، وقصة "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.









كما تشارك نرمين الفقى فى بطولة مسلسل "شارع 9"، المقرر أن يبدأ تصويره الفترة المقبلة، من تأليف حسن مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق، ويشارك في بطولته، رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش.



أعلنت الفنانة نرمين الفقي، عن انتهاء تصوير أخر مشاهد مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".حيث قامت "الفقي" بنشر صورة لها من كواليس التصوير برفقة المخرج محمد عبدالسلام، والفنان عماد زيادة، وعلق على الصورة قائلة:" أخر يوم تصوير".