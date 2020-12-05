وظائف الحكومة المصرية لشهر ديسمبر 2020

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:34 م
وظائف
وظائف
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وظائف الحكومة المصرية لشهر ديسمبر 2020

وظائف الحكومة المصرية تعلن من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي بوابة الحكومة المصرية عن حاجتها لشغل وظائف خالية في القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، حيث أعلن كل من الأزهر الشريف ووزارة التنمية المحلية والشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي عن حاجتهم إلى شغل وظائف حكومية خالية.

وظائف الحكومة المصرية

تعلن وظائف الحكومة المصرية عن كافة إعلانات الوظائف الخالية المتاحة بها من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، الذي يختص بعرض إعلانات وظائف الحكومية 2020 الخالية على مستوى جميع التخصصات، وكذلك الشروط والخبرات والمستندات المطلوبة ومواعيد التقدم لتلك الوظائف.

وظائف وزارة الشباب والرياضة (المجلس القومي للرياضة)

مدير عام الإدارة العامة للتسويق الرياضي.
شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي مناسب.
الخبرة في مجال العمل.
تتاح تلك الوظائف للجنسين.
القدرة على القيادة والتوجيه.
 اجتياز التدريب اللازم طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظائف من المستوى الوظيفي الأول أ، أو قضاء مدة لا تقل عن 17 عامًا.
علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 16-11-2020 وحتى 15-12-2020.

وظائف الحكومة المصرية لشهر ديسمبر 2020 1

وظائف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (جامعة الإسكندرية):

مدير عام الدراسات العليا.
شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي مناسب.
الخبرة في مجال العمل.
تتاح تلك الوظائف للجنسين.
القدرة على القيادة والتوجيه.
اجتياز البرامج التدريبية المقررة طبقًا لنظام التدريب الوارد بالقانون رقم 81 الصادر عام 2016.
قضاء مدة بينية لا تقل عن عامين في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرة.
علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 21-11-2020 وحتى 20-12-2020.

وظائف الحكومة المصرية لشهر ديسمبر 2020 2

وظائف وزارة التنمية المحلية (الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة):

مدير عام الهيئة.
شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي مناسب مع طبيعة العمل.
الخبرة في مجال العمل.
تتاح تلك الوظائف للجنسين.
القدرة على القيادة والتوجيه.
القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.
المعرفة الكافية باللغة الأجنبية.
اجتياز الاختبارات اللازمة لشغل الوظيفة.
قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرةبالنسبة للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة، أو ألا تقل الخبرة عن 18 عامًا بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.
علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 22-11-2020 وحتى 21-12-2020.

وظائف الحكومة المصرية لشهر ديسمبر 2020 3

كما يمكن إلى جانب وظائف الحكومة المصرية 2020 الإطلاع على كافة الوظائف التي تعلن عنها وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال النشرة القومية للتشغيل، وذلك عبر موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني الرسمي، حيث يختص ذلك الموقع بعرض كافة الوظائف المتاحة، وكذلك الشروط الخاصة بالتقديم وتسجيل طلبات راغبي العمل بالوظائف المتاحة داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى الوظائف المتاحة للمصريون المتواجدين في خارج البلاد أيضًا.

وظائف الحكومة المصرية لشهر ديسمبر 2020

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