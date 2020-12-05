من السبت إلى الجمعة.. تعرف على حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:48 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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مع دخول فصل الشتاء، وحدوث موجات من الطقس السيئ والتقلبات الجوية، فى عدد من المحافظات، شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الإعلان عن توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وإتاحتها للمواطنين، للاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة، فضلا عن إتاحتها للأجهزة الحكومية المختلفة، والمحافظات، لاتخاذ تدابيرها، والاستعداد للتعامل مع أى آثار ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، أو عن سقوط الأمطار، والدفع بالمعدات اللازمة لشفط ورفع تراكمات المياه من الطرق، وتسيير الحركة المرورية التى قد تتعطل بسبب برك المياه.

كما يتم الإعلان عن الظواهر الجوية المختلفة، وخصوصا الشبورة المائية، حتى يتوخى جمهور المسافرين الحذر، وحتى يتخذ السائقون ومستقلو الطرق الاحتياطات اللزمة، لمنع وقوع الحوادث، فى ظل انعدام الرؤية.

وفى هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بالظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من اليوم السبت، 5 ديسمبر، وحتى الجمعة 11 ديسمبر، تستعرضه "الفجر"، فيما يلى من سطور:

يوم السبت 5 ديسمبر 2020:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على بعض المناطق من الإسكندرية، وبرج العرب، وسيدى عبد الرحمن، والضبعة، ومطروح، ورشيد، وبلطيم، ودمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح.

- شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة.

يوم الأحد 6 ديسمبر 2020:

- أمطار خفيفة بنسبة 30% على بعض المناطق من دمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح.

- شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة.

- نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد "السلوم، وسيدى برانى، ومطروح، وسيوة، والفرافرة، والواحات البحرية".

يوم الإثنين 7 ديسمبر 2020:

- شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة.

- نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

- نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من شمال الصعيد "الفيوم، والمنيا، وبنى سويف، وأسيوط".

يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020:

- شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة.

يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020:

- شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة.

يوم الخميس 10 ديسمبر 2020:

- شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة.

- نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد "السلوم، وسيدى برانى، وسيوة".

يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020:

- شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن تلك التنبؤات يتم تحديثها بشكل يومى.

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