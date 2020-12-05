الأرصاد تكشف عن طقس غدًا الأحد "تعرف على حالة الطقس غدًا"

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:21 م
طقس غدًا الأحد
طقس غدًا الأحد
Advertisements
الأرصاد تكشف عن طقس غدًا الأحد "تعرف على حالة الطقس غدًا"

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 6/12/2020 حيث يكون مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

طقس غدًا الأحد

أما عن حالة الطقس غدًا الأحد ليلًا فهو بارد على كافة أنحاء الجمهورية، وحذرت هيئة الأرصاد من امتداد الشبورة المائية صباحا على القاهرة وشمال الصعيد.

وأشارت لاحتمالية سقوط امطار خفيفة على بعض المناطق وهي بلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح والإسكندرية.

درجات الحرارة

القاهرة: الصغرى 13 والعظمى  22
 شبين الكوم : الصغرى 13 والعظمى 22
 طنطا: الصغرى 13 والعظمى 22
 دمنهور: الصغرى 13 والعظمى 23
الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 23
بلطيم: الصغرى 14 والعظمى 22
مطروح: الصغرى 11 والعظمى 22
السلوم: الصغرى 10 والعظمى 22
سيوة: الصغرى 11 والعظمى 21
 بورسعيد: الصغرى 14 والعظمى 21
 دمياط: الصغرى 13 والعظمى 22
 الزقازيق: الصغرى 11 والعظمى 23
 الإسماعيلية: الصغرى 11 والعظمى 23
السويس: الصغرى 12 والعظمى 23
 العريش: الصغرى 12 والعظمى 21
رفح: الصغرى 12 والعظمى 20
 رأس سدر: الصغرى 13 والعظمى 23
 نخل: الصغرى 04 والعظمى 21
 نويبع: الصغرى 17 والعظمى 24
 طابا: الصغرى 12 والعظمى 21
 كاترين: الصغرى 03 والعظمى 15
 الطور: الصغرى 12 والعظمى 24
  شرم الشيخ: الصغرى 15 والعظمى 25
الغردقة: الصغرى 13 والعظمى 26
مرسى علم: الصغرى 15 والعظمى 25
 الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 22
 بنى سويف: الصغرى 10 والعظمى 22
 المنيا: الصغرى 10 والعظمى 23
أسيوط: الصغرى 11 والعظمى 23
 سوهاج: الصغرى 11 والعظمى 23
 قنا: الصغرى 11 والعظمى 24
 الأقصر: الصغرى 10 والعظمى 25
 أسوان: الصغرى 12 والعظمى 25
 أبوسمبل: الصغرى 13 والعظمى 25
 الوادى الجديد: الصغرى 08 والعظمى 26

الأرصاد تكشف عن طقس غدًا الأحد "تعرف على حالة الطقس غدًا"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس غدًا الأحد درجات الحرارة غدا توقعات خبراء الأرصاد الجوية الطقس اليوم الأحد

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن سبب نقل نجم الأهلي إلى المستشفى

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ ساعتين و 38 دقيقة

زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة إشبيلية بالدوري الإسباني

منذ ساعة و 18 دقيقة

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة لإتمام صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يكشف موقفه من دعوة الزمالك لحضور حفلة بطل إفريقيا ولقب القرن

منذ ساعة و 18 دقيقة

سموحة يستعد لخطف نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يومين

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ حوالي 4 ساعات

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 10 ساعة

تلا يحقق فوز صعب على عرب الرمل في دوري القسم الثالث (صور)

منذ ساعة و 9 دقيقة

منوف يحقق الفوز على ميت خاقان في إفتتاح القسم الثالث

منذ ساعة و 28 دقيقة

"الأعلى للإعلام" يقرر إيقاف أسامة كمال أسبوعين وغرامة للمحور 100 ألف جنيه

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يطلب ضم نجم الأهلي المنبوذ

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

مفاجآت في حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تكشف توقعاتها بشأن درجات الحرارة

حذرت من ساعات الليل.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الأحد

شبورة صباحًا بارد ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ثامن أيام رمضان

استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الجمعة

طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك.. تعرف على حالة الجو اليوم الاثنين 25 مايو ودرجات الحرارة المتوقعة

شبورة ومائل للحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:32 م

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

03:09 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

09:30 ص

سموحة يستعد لخطف نجم الزمالك

04:00 م

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

01:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم