الأرصاد تكشف عن طقس غدًا الأحد "تعرف على حالة الطقس غدًا"

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 6/12/2020 حيث يكون مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.





طقس غدًا الأحد





أما عن حالة الطقس غدًا الأحد ليلًا فهو بارد على كافة أنحاء الجمهورية، وحذرت هيئة الأرصاد من امتداد الشبورة المائية صباحا على القاهرة وشمال الصعيد.





وأشارت لاحتمالية سقوط امطار خفيفة على بعض المناطق وهي بلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح والإسكندرية.





درجات الحرارة





القاهرة: الصغرى 13 والعظمى 22

شبين الكوم : الصغرى 13 والعظمى 22

طنطا: الصغرى 13 والعظمى 22

دمنهور: الصغرى 13 والعظمى 23

الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 23

بلطيم: الصغرى 14 والعظمى 22

مطروح: الصغرى 11 والعظمى 22

السلوم: الصغرى 10 والعظمى 22

سيوة: الصغرى 11 والعظمى 21

بورسعيد: الصغرى 14 والعظمى 21

دمياط: الصغرى 13 والعظمى 22

الزقازيق: الصغرى 11 والعظمى 23

الإسماعيلية: الصغرى 11 والعظمى 23

السويس: الصغرى 12 والعظمى 23

العريش: الصغرى 12 والعظمى 21

رفح: الصغرى 12 والعظمى 20

رأس سدر: الصغرى 13 والعظمى 23

نخل: الصغرى 04 والعظمى 21

نويبع: الصغرى 17 والعظمى 24

طابا: الصغرى 12 والعظمى 21

كاترين: الصغرى 03 والعظمى 15

الطور: الصغرى 12 والعظمى 24

شرم الشيخ: الصغرى 15 والعظمى 25

الغردقة: الصغرى 13 والعظمى 26

مرسى علم: الصغرى 15 والعظمى 25

الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 22

بنى سويف: الصغرى 10 والعظمى 22

المنيا: الصغرى 10 والعظمى 23

أسيوط: الصغرى 11 والعظمى 23

سوهاج: الصغرى 11 والعظمى 23

قنا: الصغرى 11 والعظمى 24

الأقصر: الصغرى 10 والعظمى 25

أسوان: الصغرى 12 والعظمى 25

أبوسمبل: الصغرى 13 والعظمى 25

الوادى الجديد: الصغرى 08 والعظمى 26