رئيس سموحة يُفجر مفاجأة كبرى بشأن التعاقد علي غزال

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
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فجر المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة مفاجأة بشأن المفاوضات مع علي غزال، وذلك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق استعداداً لبطولة الدوري العام. 

ونشر "فرج عامر" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التغريدات القصيرة "تويتر" :" فعلا علي غزال  ارسل عرض لنادي سموحة بشروطه ووافقنا عليها واعادها لنا موقع منة وارسلنا لة تذاكر السفر من اثينا الي القاهرة وارسلنا لة سيارة الي الآسكندرية".

وأضاف :" وحضر الي نادي سموحة واجتمع معنا وفؤجئت بتليفون من صديقنا العزيز جدا الكابتن ايمن يونس ودار حوار ودي جدا وعلي غزال يرغب في الذهاب إلي الزمالك".

وواصل رئيس سموحة :" أكيد علاقتنا الطيبة بالزمالك ولود والاحترام الذي يربطنا بكل قياداته المحترمة تجعلنا نصل لافضل الحلول دون المساس بحقوق ومصلحة كلا الناديين ( سموحة والزمالك)".

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