عاجل - الأهلي يكشف موقفه من دعوة الزمالك لحضور حفلة بطل إفريقيا ولقب القرن

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موقف إدارة النادي الأحمر من دعوة اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك إلى الاحتفالية التي يستهدف الأهلي تنظيما في الشهر الجاري احتفالا بتتويج فريق الكرة بلقب دوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى مرور 20 عامًا على حصول القلعة الحمراء على لقب نادي القرن في أفريقيا.

وقال المصدر إن مسؤولو النادي الأهلي يقومون يقومون خلال هذه الفترة بالتنسيق مع شركة بريزنتيشن من أجل تنظيم احتفالية تليق بالنادي الأهلي وبلقب بطولة إفريقيا والذكري 20 للقب نادي القرن.

وأضاف المصدر بأن الميعاد المقترح هو إقامة الاحتفالية يوم 20 ديسمبر الجاري، ونجهز لها منذ شهر ونصف تقريبا.

وأشار إلى أنه من الشرف أن يتم دعوة اللجنة الحالية التي تدير نادي الزمالك وهم قامات كبيرة، ونحن بصدد دراسة هذا الأمر مع الشركة الراعية ولن ندعو مجلس الزمالك فقط بل شرف لنا دعوة أندية مصر كلها لحضور الاحتفالية.

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