سموحة يستعد لخطف نجم الزمالك

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة خلال الفترة القليلة الماضية من الحصول على واحد من نجوم نادي الزمالك وذلك قبل غلق باب الإنتقالات.

وعلم " الفجر الرياضي " أن سموحة يريد إستغلال الأزمة المالية الموجودة في نادي الزمالك لتقديم عرض من أجل شراء لاعب الوسط كريم بامبو.

وكان بامبو قد سبق له الانضمام لسموحة، إلا أن النادي السكندري فسخ التعاقد معه لاكتشاف إصابته في الركبة وبعدها انضم للإسماعيلي ومنه إلى الزمالك.

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