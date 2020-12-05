عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:32 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدعيم صفوف القلعة البيضاء من أجل المنافسة على جميع الألقاب المُمكنة خلال الموسم القادم بعد الإخفاق في الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا والخروج من كأس مصر على يد طلائع الجيش.

وكانت بعض المصادر الصحفية أكدت إقتراب نادي الزمالك من الحصول على خدمات محمد عبد العاطي لاعب نادي وادي دجلة وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويتبقى خطوة واحدة قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي حيث جار الإتفاق على المقابل المادي بالإضافة إلى عدد اللاعبين الذين سيدخلون في الصفقة.

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