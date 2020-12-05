"الأعلى للإعلام" يقرر إيقاف أسامة كمال أسبوعين وغرامة للمحور 100 ألف جنيه

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:14 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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بحث المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم الشكاوى المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات ضد برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور ومقدم البرنامج أسامة كمال، وقرر الموافقة على توصية لجنة الشكاوى بشأن ما تم من مخالفات بحلقة يوم 28 نوفمبر 2020، وإيقاف مقدم برنامج 90 دقيقة لمدة أسبوعين.


وتغريم القناة 100 ألف جنيه، وذلك بحسب البيان الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.


وبدأت قناة المحور، التفاوض مع الإعلامي أسامة كمال، في أبريل الماضي، بجلسة جمعت أسامة كمال وحسن راتب، ليظهر على شاشتها، عبر برنامج التوك شو الرئيسي.


وكان الإعلامي أسامة كمال، من قبل قرر العودة لتقديم البرامج، عبر تجربة إعلامية جديدة تحمل اسم "مع أسامة كمال"، وكان يظهر خلالها من بيته، يومي الأحد والأربعاء، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وصفحته الرسمية على موقع فيسبوك.



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