عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:09 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements
أصدر المجلس الأعلى للإعلام قرارا بوقف برنامج "صبايا الخير" لحين انتهاء التحقيقات في أزمتها الأخيرة بسبب صيد الثعالب.


أثارت المذيعة ريهام سعيد، حالة من الانتقادات والغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب عرض ثاني حلقة من برنامجها صبايا الخير، على شاشة قناة النهار، والتي قامت خلالها برحلة برية لاصطياد الذئاب والثعالب.


وظهرت سعيد خلال البرنامج وهي ترصد كيف يتم اصطياد الذئاب والثعالب وربطها بطريقة محددة منعاً للهرب، الأمر الذي تسبب في موجة غضب ضدها.


كانت شبكة قنوات النهار أعلنت تعاقدها مع ريهام سعيد، لتعود مجددًا إلى بيتها، والذي انطلقت معه ومنه عام ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠١٨، وحققت نجاحًا في تلك الفترة وتبنت حملات خيرية كثيرة من خلال شاشة القناة، وذلك في جميع محافظات مصر.


وأضافت الشبكة في بيان لها أنه جار عقد جلسات عمل لتحديد موعد انطلاق ريهام سعيد ببرنامج صبايا الخير على شاشة المحطة، بشكل جديد، لتمثل إضافة قوية للشبكة وللإعلام المصري في مجال العمل الخيري، والذي تعتبر ريهام أكبر الداعمين له في السنوات الأخيرة.

أخبار تهمك

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ 41 دقيقة

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

منذ 42 دقيقة

جامعة الأزهر تنعي الدكتور طه حبيشي

منذ ساعة و 27 دقيقة

جلسة حاسمة تقرب الزمالك من ضم نجم وادي دجلة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يومين

الأهلي يعرض 500 ألف دولار على نجمه من أجل الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ ساعة

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 21 ساعة

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 20 ساعة

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

منذ حوالي 5 ساعات

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 9 ساعات

الاتحاد السكندري يتعاقد مع الجامايكي روماريو وليامز

منذ أقل من ساعة

عمرو جمال يتحدى الأهلي قبل نهائي كأس مصر

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:09 م

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

03:32 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

09:30 ص

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

01:22 م

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم