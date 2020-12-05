التاريخ لا يكذب.. الأهلي لا يخسر أمام طلائع الجيش ويتعادل مع "العشري" في النهائيات

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:23 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستضيف استاد "برج العرب" بالإسكندرية مساء اليوم السبت، مواجهة قوية بين الأهلي وطلائع الجيش في نهائي بطولة كأس مصر.

ويسعي الأهلي لتحقيق اللقب رقم 37 له ببطولة كأس مصر بعدما سبق وتوج باللقب 36 مرة خلال 51 مشاركة سابقة في النهائي المحلي قبل النهائي الليلة، بينما حصل على وصافة البطولة 15 مرة.

بينما يسعي طلائع الجيش بقيادة طارق العشري لحصد لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه على حساب المارد الأحمر.

تاريخيًا، يتفوق الأهلي على نظيره طلائع الجيش، حيث التقي الفريقين في 28 مواجهة رسمية سابقة، فاز المارد الأحمر في 23 مباراة، وحسم التعادل 5 مباريات، ولم يفز الفريق العسكري في أي مباراة بينهما.

زار لاعبو الأهلي شباك طلائع الجيش 61 مرة، بينما استقبلت الشباك الحمراء 13 هدفا.

محمد أبوتريكة نجم الأهلي السابق هو الأكثر تسجيلاً للأهداف في مباريات الأهلي وطلائع الجيش، وسجل 8 أهداف في شباك الفريق العسكري، بينما سجل عماد متعب 7 أهداف، وعبد الله السعيد 5 أهداف.

بينما التقي الأهلي مع طارق العشري مدرب طلائع الجيش في 29 مباراة رسمية سابقة، فاز المارد الأحمر في 18 مباراة، وخسر 5 مباريات، وحسم التعادل 5 مباريات بينهما أيضاً.

وتقابل "العشري" في 4 نهائيات مع الأهلي، قاد حرس الحدود للفوز على الأحمر 2-0 وتوج بكأس السوبر المحلي 2009، كما حصد لقب كأس مصر 2010 بعد فوزه على "أبناء التتش" مجددًا 6-5 بركلات الترجيح.

وخسر "العشري" لقبين لبطولة السوبر المحلي أمام الأهلي أيضًا، الأولى عندما كان مدربًا لحرس الحدود وسقط أمام المارد الأحمر بهدف دون رد، والثانية كانت مع إنبي وخسر أمام الأهلي 2-1 عام 2012.

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نهائي كأس مصر طارق العشري الأهلي وطلائع الجيش الأهلي

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