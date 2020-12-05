ملعب الفجر | سيد عبد الحفيظ الفولت العالى كلمة السر فى النهائي (فيديو)

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:22 م
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي وطلائع الجيش الليلة في نهائي كأس مصر في المباراة التي ستقام بينهما على ملعب برج العرب في الثامنة مساء.

وتأهل الأهلي بعد فوزه على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدا مع الجيش الذي أقصى الزمالك من نصف نهائي البطولة بعد الفوز عليه بثلاثية مقابل هدف.

ويرصد "ملعب الفجر" أبرز الكواليس داخل معسكر الأهلي خلال الساعات الأخيرة، والتشكيل المتوقع للمباراة عبر الفيديو التالي:

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