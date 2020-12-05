المرصد السوري: تركيا مستمرة بإرسال المرتزقة في ليبيا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:06 م
مرتزقة سوريين
مرتزقة سوريين
وكالات
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تعتزم السلطات التركية، إرسال المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة في سوريا نحو ليبيا خلال الأيام المقبلة.

 

وجاءت تلك المعلومات،على الرغم من أجواء التهدئة التي تعيشها ليبيا غداة العملية السياسية الجديدة بعد الاتفاق الليبي - الليبي.

 

وأشار المرصد السوري، إلى أنه تم حتى اليوم إرسال ما يناهز 18 ألف مرتزق سوري من بينهم 350 طفلاً، فيما عاد نحو 10750 إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الإرهابيين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10000 بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، بحسب مصادر المرصد.

 

وكشف المرصد السوري، أن عملية إعادة المرتزقة إلى سوريا كانت توقفت منذ أكثر من 20 يوماً بعد أن كانت آخر دفعة عادت من ليبيا منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت.

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ليبيا سوريا تركيا المرصد السوري المرتزقة

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